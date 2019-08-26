На Дальнем Востоке остаются подтопленными более 80 населенных пунктов

26.08.19 14:37

© РИА Новости. Александр Янышев

26 августа. Interfax-Russia.ru - В зоне подтоплений на Дальнем Востоке остаются 84 населенных пункта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"На особом контроле МЧС России находятся территории четырех субъектов Дальнего Востока, где сохраняется неустойчивая погода. 84 населенных пункта остаются подтопленными и 78 участков автомобильных дорог", - привели в пресс-службе информацию с селекторного совещания, прошедшего под руководством первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

По данным МЧС, в Сибири продолжаются работы по откачке воды, оказывается адресная помощь населению.

"За прошедший период в Красноярском крае из-за паводка произошло подтопление низменной части 20 частных жилых домов и 81 приусадебного участка. В Иркутской области ситуация стабилизируется", отметили в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что лесопожарная обстановка на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Сибирского федерального округа (СФО) также стабилизируется.

"Угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Работы по тушению пожаров продолжаются. В зоне задымления находятся 11 населенных пунктов. По данным Роспотребнадзора, ПДК вредных веществ не зафиксировано", - уточнили в МЧС РФ.

Всего на территории России, по информации ведомства, продолжают действовать 122 очага природных пожаров, с площадью активного горения 980 га. Насчитывается более 6,3 тыс. техногенных пожаров, сказали в министерстве.

Кроме того, как сообщил Чуприян, около 50 тыс. школ прошли проверку в преддверии начала учебного года. "Надзорными органами МЧС России принято 49 тыс. 731 (94%) образовательных организаций", - сказал замглавы МЧС РФ.