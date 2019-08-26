Мошенники от имени главы Приамурья просят деньги на помощь пострадавшим от паводка

26.08.19 14:41

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 августа. Interfax-Russia.ru - Фиктивное распоряжение губернатора Амурской области с реквизитами для перечисления средств пострадавшим от наводнения направляют мошенники руководителям частных компаний, написал в инстаграме глава Приамурья Василий Орлов.

Орлов назвал "грубой подделкой" распоряжение, которое мошенники направляют руководителям предприятий и фирм с просьбой оказать помощь в строительстве домов для тех, кто лишился жилья из-за наводнения.

"Там же (в распоряжении - ИФ) указаны реквизиты счета. Мало того, для большей убедительности мошенники еще и звонят. Звонки со стационарных телефонов Калужской области и с мобильных телефонов других регионов. Друзья, будьте бдительны! Это мошенничество! У нас есть один счет для сбора благотворительных средств. Его реквизиты указаны на официальном сайте правительства", - обратился Орлов к читателям его страницы в соцсети.

Глава Приамурья отметил, что владельцы некоторых компаний уже сделали перечисления средств мошенникам. "В правоохранительные органы мы направили заявление провести проверку и наказать виновных", - заверил Орлов.

В Приамурье с 25 июля из-за наводнения действует режим ЧС. Пострадало около 880 жилых домов, из них, по предварительным данным, около 300 будут признаны непригодными для жилья. Подтоплено свыше 7 тыс. подворий, 31 общественно значимый объект и шесть объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. Серьезный ущерб наводнение нанесло и сельхозпроизводителям и транспортной инфраструктуре.