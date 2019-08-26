Путин: проблема детской смертности в Башкирии требует особого внимания

26.08.19 14:53

© РИА Новости. Игорь Онучин

26 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Башкирии Радию Хабирову обратить особое внимание на ситуацию с детской смертностью в регионе.

На встрече с Хабировым, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля в понедельник, глава государства поинтересовался, почему в Башкирии детская смертность выше, чем в целом по стране.

Выслушав объяснение собеседника, Путин обратился к нему: "Все-таки обратите на это особое внимание".

"Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у вас медицина неплохая", - также отметил президент.