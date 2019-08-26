Ингушский премьер уходит в отставку

26.08.19 15:50

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 августа. Interfax-Russia.ru - Глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев в ходе совещания в понедельник сообщил, что написал заявление об отставке, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Я решил покинуть занимаемую должность. Соответствующее заявление уже написано", - сказал Евлоев, обращаясь к членам кабинета министров республики.

Евлоев возглавляет правительство Ингушетии с сентября 2018 года. Его кандидатура на этот пост была внесена на рассмотрение парламента республики тогдашним главой региона Юнус-Беком Евкуровым. До назначения на должность премьера Евлоев занимал пост председателя парламента республики.

Евлоев стал седьмым чиновником в структуре регионального правительства, который решил покинуть пост по собственной инициативе за последнее время.

26 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с Евкуровым, подавшим в отставку с поста главы Ингушетии, назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономики Ингушетии Тамерлан Вышегуров 20 августа написал заявление об увольнении по собственному желанию. На эту должность он был назначен 11 июня этого года.

11 июля после совещания у Калиматова, посвященному ходу строительства объектов инфраструктуры, занимаемую должность решил покинуть первый вице-премьер правительства Ингушетии Багаудин Оздоев, с мая 2017 года курировавший в кабинете вопросы строительства и ЖКХ.

Через несколько дней заявления об увольнении написали глава Минфина Бекхан Оздоев и министр образования Ингушетии Юсуп Костоев.

1 августа Калиматов принял отставку вице-премьера - постпреда республики при президенте РФ в Москве Алихана Цечочева, который переходит на работу в федеральное министерство по делам Северного Кавказа в качестве советника главы ведомства.

11 августа подал прошение об отставке экс-начальник ОВД Сунженского района Ингушетии, секретарь Совета безопасности Ахмед Дзейтов, возглавлявший этот орган с конца ноября 2015 года.

В начале июля этого года врио главы республики Калиматов снял с должностей девять советников-помощников, которые были назначены Евкуровым.