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26.08.19 15:05

Санитарные зоны предприятий Москвы могут сократить на 75%

© РИА Новости. Виталий Белоусов
26 августа. Interfax-Russia.ru - Детальная проработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий, расположенных в Москве, может снять ограничения и вовлечь в оборот для нужд города более чем 48 тысяч га земель, считает вице-президент по стратегическому развитию Института градостроительного и системного проектирования Дмитрий Савин.

"Сегодня в санитарно-защитных зонах предприятий Москвы расположено порядка 66 тысяч га, или 40% застраиваемых территорий города. Три четверти этих земель можно освободить от ограничений и вовлечь в полноценный оборот для нужд города", - сказал "Интерфаксу" Савин.

Он добавил, что после принятия в прошлом году постановления о правилах утверждения границ санитарно-защитных норм выросла ответственность предприятий за разработку соответствующих проектов. Кроме того, постановление сильно ограничивает возможность получения строительных разрешений на эти земли, даже при наличии правоустанавливающих документов.

По словам Савина, практически все столичные застройщики уже столкнулись с этой проблемой.

По оценке Института градостроительного и системного проектирования, разработка и утверждение проектов СЗЗ, предусматривающих уточнение зон воздействия предприятий, позволили бы сократить площадь территории с этим обременением примерно в четыре раза.

"Мы уже разработали несколько проектов таких зон для предприятий от первого до пятого класса опасности. Основная часть проектов утверждена Роспотребнадзором. По этим проектам общая площадь санитарно-защитных зон снизилась с 1283 га до 338 га", - рассказал Савин.

Он пояснил, что в среднем около 74% территорий после разработки современного и актуального проекта освобождается от каких-либо обременений.

Вице-президент Института подчеркнул, что корректировка ССЗ и разработка их проектов сталкивается с рядом юридических трудностей и коллизий. "Без согласия предприятия границы зоны изменить практически невозможно. Нередко возникает ситуация, когда предприятие уже давно закрылось, а его санитарно-защитная зона все еще существует, а, следовательно, действуют ограничения градостроительного развития. И как не парадоксально, без согласия уже несуществующего предприятия снять ограничения для территории в этом случае в настоящее время крайне проблематично", - отметил он.

В связи с этим Савин высказал мнение, что необходимо уточнить порядок получения решений о прекращении санитарно-защитных зон недействующих предприятий, а также порядок разработки, согласования и утверждения проектов СЗЗ.

Санитарно-защитная зона определяет территорию, в которой негативное воздействие предприятия носит сверхнормативный характер. Законодательство запрещает размещать в СЗЗ нормируемые объекты, такие как жилые дома, детские сады, школы, объекты здравоохранения и рекреации, зачастую необходимые для реализации городских программ, в том числе программы реновации. Возможность использования такой территории городским хозяйством сильно ограничена.

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