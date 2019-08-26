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26.08.19 15:36
Уголовное дело возбуждено в Саратовской области из-за вспышки геморрагической лихорадки
На сайте СУ СКР по региону сообщается в понедельник, что с 2018 года по июль 2019 года должностные лица из числа сотрудников органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления не организовывали и не проводили дератизационные мероприятия, направленные на профилактику ГЛПС.
В результате это повлекло заболеваемость значительного числа жителей города и области геморрагической лихорадкой, а также смерть человека, отмечает следствие.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Следователи СК проводят допросы пострадавших и ответственных сотрудников органов власти.
В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что по данным на 26 августа в стационарах с подозрением на заболевание находится 171 человек.
"Всего с мая медики лабораторно подтвердили диагноз у 1462 жителей", - сказал собеседник агентства.
В конце мая от лихорадки умерла пациентка одной из клиник города.
Отменялись несколько массовых спортивных и развлекательных мероприятий в городе из-за ситуации с заболеванием.
Последнее резкое увеличение активности природных очагов ГЛПС в Саратовской области наблюдалось в 2014 году.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. Основной распространитель заболевания - рыжая полевка.
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