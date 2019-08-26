Уголовное дело возбуждено в Саратовской области из-за вспышки геморрагической лихорадки

26.08.19 15:36

Фото с сайта СК РФ по Саратовской области

26 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей в Саратовской области вспышку геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

На сайте СУ СКР по региону сообщается в понедельник, что с 2018 года по июль 2019 года должностные лица из числа сотрудников органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления не организовывали и не проводили дератизационные мероприятия, направленные на профилактику ГЛПС.

В результате это повлекло заболеваемость значительного числа жителей города и области геморрагической лихорадкой, а также смерть человека, отмечает следствие.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи СК проводят допросы пострадавших и ответственных сотрудников органов власти.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что по данным на 26 августа в стационарах с подозрением на заболевание находится 171 человек.

"Всего с мая медики лабораторно подтвердили диагноз у 1462 жителей", - сказал собеседник агентства.

В конце мая от лихорадки умерла пациентка одной из клиник города.

Отменялись несколько массовых спортивных и развлекательных мероприятий в городе из-за ситуации с заболеванием.

Последнее резкое увеличение активности природных очагов ГЛПС в Саратовской области наблюдалось в 2014 году.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. Основной распространитель заболевания - рыжая полевка.