Башкирия в 2020г выделит на поддержку рейсов ЮТэйр более 180 млн рублей

26.08.19 15:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии намерены субсидировать ряд авиарейсов авиакомпании "ЮТэйр" из международного аэропорта "Уфа" (на 100% принадлежит Башкирии), сумма господдержки в 2020 году в рамках соответствующей региональной программы может превысить 180 млн рублей, сообщил руководитель башкирского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

"В настоящее время в бюджете Республики Башкирия на следующий год предусмотрено финансирование на субсидирование - более 100 млн рублей. Мы (Гостранс - ИФ) считаем, что этой суммы недостаточно. Будет обсуждаться дополнительное выделение субсидирования еще 80 млн рублей",- сказал глава Госкомитета журналистам в понедельник.

Он пояснил, что в планах властей создать на базе уфимского воздушного транспортного узла воздушный хаб для обслуживания транзитных пассажиров из Сибири в центральную часть России и в ее южные регионы. География полетов, как ожидается, будет расширена.

"Субсидироваться будут конкретные рейсы, которые будут объявлены позже, после сегодняшнего совещания", - добавил Мухаметьянов.

Аэропорт Уфы, первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations), обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год составляет 3 млн человек.

"ЮТэйр" входит в топ-10 авиакомпаний России по пассажирообороту. В 2018 году авиакомпания перевезла 7,96 млн человек, в 2019 году планирует увеличить перевозки на 12%, до 8,9 млн пассажиров. В парке перевозчика 50 магистральных воздушных судов Boeing и 15 региональных ATR-72.