Свердловские власти выяснят причины увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

26.08.19 16:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник обсудит ситуацию с увольнением нескольких хирургов одной из больниц Нижнего Тагила с врачами, руководством медучреждения и региональным Минздравом.

"С конца прошлой недели эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по проблеме. Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и Минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки, и что нужно сделать", - написал Куйвашев на своей странице в инстаграмме.

Он добавил, что власти делают все, чтобы жители города продолжали получать медпомощь.

"Как вы понимаете, в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. В настоящий момент главное - чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Этого не случится. Региональное правительство делает все необходимое, чтобы тагильчане не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов", - отметил Куйвашев.

Как сообщалось, по данным местных СМИ, сразу шесть хирургов ЦГБ N1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. Причиной стали высокая нагрузка на специалистов и низкие зарплаты. Также ранее массовые увольнения хирургов прошли в Демидовской больнице города.

Министерство здравоохранения Свердловской области создало комиссию из-за ухода медиков. Также проверку начала прокуратура Свердловской области.

На ситуацию с массовым увольнением хирургов обратили внимание в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, что "это главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти и, конечно, министерства здравоохранения, и они, безусловно, занимаются этим вопросом".