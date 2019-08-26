Более 300 дополнительных электропоездов запустят для пассажиров в дни работы авиасалона МАКС-2019

26.08.19 16:18

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 августа. Interfax-Russia.ru - Более 300 дополнительных электропоездов запустят для пассажиров в дни работы авиационно-космического салона МАКС-2019 с 30 августа по 1 сентября, сообщает в понедельник Московская железная дорога.

"С 30 августа по 1 сентября, в дни массового посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, Московская железная дорога и АО "Центральная ППК" назначают более 300 дополнительных пригородных поездов на Казанском направлении МЖД", - говорится в сообщении.

В дни проведения авиасалона нескольким десяткам электропоездов назначат дополнительную остановку на остановочном пункте 42 км. Также 31 августа и 1 сентября на платформе Отдых будут дополнительно останавливаться четыре экспресса, курсирующие между Москвой и Рязанью, уточняется в сообщении. По информации организаторов, от платформ до выставочного комплекса будут курсировать бесплатные автобусы.

"30 августа назначены восемь дополнительных электричек на участке Москва - пл. 47 км. 31 августа 150 дополнительных поездов будут курсировать на участках Москва - Раменское и Москва - пл. 47 км. 1 сентября назначается 149 дополнительных рейсов между Москвой и станциями Раменское и пл. 47 км", - отмечают в МЖД.

Авиасалон пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.