Глава Челябинской области Текслер предложил жителям Златоуста решить вопрос об отставке мэра с помощью всенародного опроса

26.08.19 16:33

© РИА Новости. Михаил Климентьев

26 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече с жителями Златоуста в понедельник предложил провести 8 сентября всенародный опрос, чтобы выяснить отношение горожан к мэру Вячеславу Жилину, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора.

"Встреча проходила в актовом зале администрации Златоуста. Часть граждан активно требовала отправить главу города в отставку", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь глава региона предложил горожанам в день выборов губернатора параллельно провести опрос на эту тему, чтобы выяснить мнение большинства местных жителей.

"Я уже предлагал главе города уйти в отставку. Но глава уходить не хочет. Решение должны принять жители Златоуста", - процитировала пресс-служба агентству слова Текслера.

Между тем участники встречи выложили в интернет видеозапись со встречи с Текслером, на которой жители громко скандируют в адрес Жилина "Уходи!".

Жилин был избран главой Златоуста в 2012 году. С декабря 2010 года он также является секретарем Златоустовского местного отделения партии "Единая Россия".