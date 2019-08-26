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26.08.19 16:33
Глава Челябинской области Текслер предложил жителям Златоуста решить вопрос об отставке мэра с помощью всенародного опроса
"Встреча проходила в актовом зале администрации Златоуста. Часть граждан активно требовала отправить главу города в отставку", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь глава региона предложил горожанам в день выборов губернатора параллельно провести опрос на эту тему, чтобы выяснить мнение большинства местных жителей.
"Я уже предлагал главе города уйти в отставку. Но глава уходить не хочет. Решение должны принять жители Златоуста", - процитировала пресс-служба агентству слова Текслера.
Между тем участники встречи выложили в интернет видеозапись со встречи с Текслером, на которой жители громко скандируют в адрес Жилина "Уходи!".
Жилин был избран главой Златоуста в 2012 году. С декабря 2010 года он также является секретарем Златоустовского местного отделения партии "Единая Россия".
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