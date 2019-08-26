Три человека пострадали в массовом ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области

26.08.19 17:22

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 августа. Interfax-Russia.ru - Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства столкновения рейсового автобуса и трех автомобилей в Хохольском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник.

ДТП произошло около 14:45 на 193 км автодороги "Курск-Борисоглебск" .

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Neoplan, двигаясь по маршруту "Белгород-Москва", столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем "Лада-Гранта". От удара легковой автомобиль столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, который в свою очередь врезался в Nissan Almera.

За оказанием медицинской помощи обратились трое пассажиров автобуса, жители Московской области 45 и 52 лет, а также 64-летний житель Белгородской области.