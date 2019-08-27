Расхождение по ценностям: члены G7 не хотят пускать РФ в организацию из-за либеральных ценностей
  
Цена наводнения: ущерб от паводка в Приангарье уже превысил 35 млрд рублей
   
На замену: новый авиакомплекс дальней авиации РФ сделают невидимым для противника
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
27.08.19 08:21

Исправительный центр для осужденных откроется в Крыму

© РИА Новости. Виталий Аньков
27 августа. Interfax-Russia.ru - Участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), появится в Симферополе при колонии №1, сообщила пресс-служба крымского управления ФСИН.

"Сейчас в Крыму осужденные к принудительным работам направляются для отбывания наказания в другие субъекты Российской Федерации, нередко - значительно удаленные от региона проживания. Это приводит к утрате социально полезных связей (принудительные работы могут быть назначены на срок до 5 лет), а также к дополнительному расходованию бюджетных средств на оплату проезда к месту отбывания наказания и обратно", - говорится в пресс-релизе.

Первых осужденных смогут принять на участке в Симферополе в начале декабря нынешнего года. Лимит наполнения составит 50 мест: 40 - для мужчин, 10 - для женщин.

Принудительные работы - новый для современной России вид уголовного наказания, его начали применять с 2017 года. Сейчас в субъектах РФ созданы 14 исправительных центров (ИЦ) и 43 УФИЦ, лимит наполнения там уже достигнут.

"Согласно закону, проживая в исправительном центре, осужденные привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы. Осужденные не вправе отказаться от предложенной работы. Должность может соответствовать имеющейся у человека квалификации либо не иметь каких-либо квалификационных требований. Часть заработка удерживается в доход государства (от 5 до 20%, согласно приговору суда), часть - идет на погашение исковых обязательств, если таковые имеются", - отмечается в сообщении УФСИН по республике Крым и Севастополю.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.08.19 16:18
Более 300 дополнительных электропоездов запустят для пассажиров в дни работы авиасалона МАКС-2019
.
  26.08.19 15:05
Санитарные зоны предприятий Москвы могут сократить на 75%
.
  26.08.19 11:54
Детский омбудсмен Москвы против лишения прав родителей за участие в митингах
.
  26.08.19 11:40
Стоимость арестованного имущества и активов Абызова оценили в 27 млрд рублей
.
  26.08.19 10:16
Метро придет в Троицк, пообещал Собянин
.
  26.08.19 09:45
Пять новых станций метро поставили на кадастровый учет в Москве
.
  25.08.19 21:07
Панд Диндин и Жуи каждые 15 минут кормили бамбуком и мерили температуру при перевозке из Китая в Москву
.
  24.08.19 17:50
Свыше 110 тыс. человек отпраздновали День флага России на проспекте Сахарова
.
  23.08.19 18:30
Американские дипломаты запрашивают срочной встречи с Уиланом из-за его жалоб на здоровье
.
  23.08.19 15:00
Обвиняемый в РФ в шпионаже Уилан останется под арестом до конца октября


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket