Исправительный центр для осужденных откроется в Крыму

27.08.19 08:21

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 августа. Interfax-Russia.ru - Участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), появится в Симферополе при колонии №1, сообщила пресс-служба крымского управления ФСИН.

"Сейчас в Крыму осужденные к принудительным работам направляются для отбывания наказания в другие субъекты Российской Федерации, нередко - значительно удаленные от региона проживания. Это приводит к утрате социально полезных связей (принудительные работы могут быть назначены на срок до 5 лет), а также к дополнительному расходованию бюджетных средств на оплату проезда к месту отбывания наказания и обратно", - говорится в пресс-релизе.

Первых осужденных смогут принять на участке в Симферополе в начале декабря нынешнего года. Лимит наполнения составит 50 мест: 40 - для мужчин, 10 - для женщин.

Принудительные работы - новый для современной России вид уголовного наказания, его начали применять с 2017 года. Сейчас в субъектах РФ созданы 14 исправительных центров (ИЦ) и 43 УФИЦ, лимит наполнения там уже достигнут.

"Согласно закону, проживая в исправительном центре, осужденные привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы. Осужденные не вправе отказаться от предложенной работы. Должность может соответствовать имеющейся у человека квалификации либо не иметь каких-либо квалификационных требований. Часть заработка удерживается в доход государства (от 5 до 20%, согласно приговору суда), часть - идет на погашение исковых обязательств, если таковые имеются", - отмечается в сообщении УФСИН по республике Крым и Севастополю.