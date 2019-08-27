Новосибирских предпринимателей подозревают в выводе 600 млн рублей в Китай

27.08.19 08:24

© РИА Новости. Александр Юрьев

27 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовные дела возбуждены в отношении учредителя и директора фирмы в Новосибирской области по факту незаконного вывода 600 млн рублей в Китай, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Предприниматель из Бердска способствовал незаконному выводу из России в Китай денежной суммы в размере более 600 млн рублей. По условиям нескольких контрактов, из Китая в Россию после 100% предоплаты должны были поступить партии различного товара, но по сведениям Новосибирской таможни, декларирование товаров по указанным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных средств покупателем товара в адрес продавца не выставлялись", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Бердска, являясь учредителем фирмы, предоставил директору этой же фирмы информацию о том, как уклониться от обязанности по возвращению на свои счета денег за неполученные из Китая товары.

В отношении директора и учредителя возбуждены уголовные дела по ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 193.1 (совершение валютных операций с использованием подложных документов) УК РФ.