Корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR со второй попытки смог пристыковаться к МКС

27.08.19 08:54

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27 августа. Interfax-Russia.ru - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" во вторник успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) в 06:08 МСК, передал корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

Стыковка состоялась в автоматическом режиме. На борту "Союза" находится человекоподобный робот FEDOR.

Корабль смог пристыковаться к МКС со второй попытки после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 метров.

Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля "Звезда", где ранее находился "Союз МС-13", который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться "Союз МС-14".

На МКС FEDOR пробудет до 7 сентября, с ним запланирован ряд экспериментов, связанных с работой машины в условиях невесомости.