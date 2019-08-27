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27.08.19 08:54
Корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR со второй попытки смог пристыковаться к МКС
Стыковка состоялась в автоматическом режиме. На борту "Союза" находится человекоподобный робот FEDOR.
Корабль смог пристыковаться к МКС со второй попытки после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 метров.
Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля "Звезда", где ранее находился "Союз МС-13", который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться "Союз МС-14".
На МКС FEDOR пробудет до 7 сентября, с ним запланирован ряд экспериментов, связанных с работой машины в условиях невесомости.
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