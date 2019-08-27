Отделение Международного коммерческого арбитражного суда откроется на ВЭФ во Владивостоке

27.08.19 09:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) запланировано на полях V Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке, говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Отделение призвано стать центром третейского разбирательства для предпринимателей Дальневосточного региона, направлено на распространение лучших международных практик в сфере арбитража, отмечено в сообщении.

"Открытие отделения МКАС на Дальнем Востоке не случайно. Экономика региона активно развивается, увеличивается объем торговли и инвестиций. Соответственно, растет потребность в эффективном механизме разрешения предпринимательских споров. Это подтверждает и статистика МКАС, которая ежегодно показывает рост количества дел с участием компаний из этого региона", - приводятся в сообщении слова председателя Международного коммерческого арбитражного суда Алексея Костина.

Отмечается, что вопросы, связанные с защитой прав инвесторов на Дальнем Востоке, станут одной из тем обсуждения в рамках деловой программы ВЭФ.