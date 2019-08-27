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27.08.19 09:33
Отделение Международного коммерческого арбитражного суда откроется на ВЭФ во Владивостоке
Отделение призвано стать центром третейского разбирательства для предпринимателей Дальневосточного региона, направлено на распространение лучших международных практик в сфере арбитража, отмечено в сообщении.
"Открытие отделения МКАС на Дальнем Востоке не случайно. Экономика региона активно развивается, увеличивается объем торговли и инвестиций. Соответственно, растет потребность в эффективном механизме разрешения предпринимательских споров. Это подтверждает и статистика МКАС, которая ежегодно показывает рост количества дел с участием компаний из этого региона", - приводятся в сообщении слова председателя Международного коммерческого арбитражного суда Алексея Костина.
Отмечается, что вопросы, связанные с защитой прав инвесторов на Дальнем Востоке, станут одной из тем обсуждения в рамках деловой программы ВЭФ.
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