Орешкин призвал не торопить дискуссию о тратах ФНБ

27.08.19 09:45

© РИА Новости. Алексей Филиппов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Торопиться с дискуссией о расходовании средств Фонда национального благосостояния не следует: там пока не накопилось необходимых ресурсов, а если ситуация на сырьевых рынках будет развиваться по пессимистичному сценарию, то разговор лишится практического смысла, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении показателя 7% ВВП (на 1 августа этого года - 5,7% ВВП). В последние месяцы развернулось активное обсуждение с участием правительства и ЦБ о том, как и на что тратить эти деньги в перспективе.

"Во-первых, до этого порога нам надо еще дожить, этот объем еще (7% ВВП в ликвидной части ФНБ - ИФ) не накоплен. Второе, мы видим очень серьезные риск на нефтяном рынке, уже котировки упали ниже $60 за баррель, а если мы уйдем ниже $50, то там ничего накапливаться и не будет, и дискуссию вести о ФНБ (в этом сценарии - ИФ) вряд ли стоит", - сказал Орешкин в интервью "России 24".

Собственная позиция министра, по его словам, не изменилась. "В первую очередь надо говорить об изменении структуры инвестиций ФНБ за рубежом. Это поддержка крупных экспортных проектов, которые у нашей страны есть, которые мы реализуем в других странах. Ресурс ФНБ должен быть в первую очередь направлен на эти цели", - сказал он.

В июньском заявлении ЦБ по итогам совета директоров планы использования ФНБ впервые были включены в число потенциально проинфляционных факторов. Более того, после заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России считает целесообразным обсудить возможность корректировки порогового объема ФНБ в 7% ВВП, сверх которого можно начинать его инвестирование.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов уже пообещал, что правительство будет координироваться с ЦБ по вопросам расходования средств ФНБ.