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27.08.19 09:55
Томск получил новые герб и флаг
В настоящее время герб Томска представляет собой геральдический щит, в зеленом поле которого - серебряный скачущий конь. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых зубцах. Девиз "Трудом и знанием" начертан на золотой ленте серебряными буквами.
"У нас изменяются очертания и размер короны, она становится больше, швы между кирпичиками становятся желтыми вместо темно-красного цвета. Скачущий конь увеличен, нарисован более качественно и размещен в центре. Оттенок щита стал более темным, девиз на ленте начертан теперь зелеными литерами на серебряной ленте", - сказал спикер гордумы Сергей Панов, выступая перед депутатами.
Он также сообщил, что, согласно изменениям, у флага Томска со скачущим конем исчезнет белая полоса, занимающая треть флага.
Панов пояснил, что в предыдущие годы геральдический совет при президенте РФ отказывался регистрировать символы Томска, так как имел претензии к исполнению герба и флага: качество изображения коня и короны, нечитаемый девиз, белая полоса на флаге.
"Теперь мы получили положительное заключение геральдического совета при президенте РФ, символы рекомендуются к утверждению. После нашего решения, после вступления в силу, герб будет направлен в геральдический совет для регистрации. Но использовать его мы сможем уже после вступления в силу", - подчеркнул Панов.
Отвечая на вопросы депутатов, председатель гордумы отметил, что изменения в гербе и флаге Томска не повлекут значительных расходов бюджета.
Томск получил свой первый герб с изображением коня в 1785 году после вхождения в состав Тобольского наместничества на правах областного города. Русский гербовед Павел фон Винклер так описывал герб: "В верхней части щита герб Тобольский. В нижней на зеленом поле серебряная лошадь в знак того, что лошади сей округи почитаются лучшими и что у близ живущих татар имеются конские заводы".
В 1804 году Томск был крупнейшим торговым центром Западной Сибири, и значительная часть жителей занималась извозом. В дореволюционное время через Томск пролегал Московско-Сибирский тракт, по которому переправляли грузы и почту. Конь в то время являлся не только средством передвижения, но и кормильцем многих томичей.
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