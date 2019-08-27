Томск получил новые герб и флаг

27.08.19 09:55

Фото с сайта администрации г. Томска

27 августа. Interfax-Russia.ru - Депутаты Думы Томска на очередном собрании во вторник внесли изменения в положение об официальных символах города - герба и флага, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала парламента.

В настоящее время герб Томска представляет собой геральдический щит, в зеленом поле которого - серебряный скачущий конь. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых зубцах. Девиз "Трудом и знанием" начертан на золотой ленте серебряными буквами.

"У нас изменяются очертания и размер короны, она становится больше, швы между кирпичиками становятся желтыми вместо темно-красного цвета. Скачущий конь увеличен, нарисован более качественно и размещен в центре. Оттенок щита стал более темным, девиз на ленте начертан теперь зелеными литерами на серебряной ленте", - сказал спикер гордумы Сергей Панов, выступая перед депутатами.

Он также сообщил, что, согласно изменениям, у флага Томска со скачущим конем исчезнет белая полоса, занимающая треть флага.

Панов пояснил, что в предыдущие годы геральдический совет при президенте РФ отказывался регистрировать символы Томска, так как имел претензии к исполнению герба и флага: качество изображения коня и короны, нечитаемый девиз, белая полоса на флаге.

"Теперь мы получили положительное заключение геральдического совета при президенте РФ, символы рекомендуются к утверждению. После нашего решения, после вступления в силу, герб будет направлен в геральдический совет для регистрации. Но использовать его мы сможем уже после вступления в силу", - подчеркнул Панов.

Отвечая на вопросы депутатов, председатель гордумы отметил, что изменения в гербе и флаге Томска не повлекут значительных расходов бюджета.

Томск получил свой первый герб с изображением коня в 1785 году после вхождения в состав Тобольского наместничества на правах областного города. Русский гербовед Павел фон Винклер так описывал герб: "В верхней части щита герб Тобольский. В нижней на зеленом поле серебряная лошадь в знак того, что лошади сей округи почитаются лучшими и что у близ живущих татар имеются конские заводы".

В 1804 году Томск был крупнейшим торговым центром Западной Сибири, и значительная часть жителей занималась извозом. В дореволюционное время через Томск пролегал Московско-Сибирский тракт, по которому переправляли грузы и почту. Конь в то время являлся не только средством передвижения, но и кормильцем многих томичей.