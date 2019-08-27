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27.08.19 10:02

Власти Сахалина договорились с Аэрофлотом о субсидиях "плоских" тарифов на билеты из Москвы

© РИА Новости. Максим Блинов
27 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Сахалинской области подписали с "Аэрофлотом" (MOEX: AFLT) соглашение о субсидировании из областного бюджета авиабилетов на рейсы Москва - Южно-Сахалинск - Москва, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Тарифы "Аэрофлота" будут аналогичны действующим сегодня в авиакомпании "Россия". Соглашение об этом было подписано областным правительством и "Аэрофлотом", - говорится в сообщении.

Правительство Сахалинской области берет на себя обязательства обеспечить жителям Сахалина возможность покупать билеты "Аэрофлота" до Москвы по "плоским" тарифам. В соглашении говорится о субсидировании тарифов из областного бюджета на год вперед. Разработка механизма субсидирования должна завершиться до 1 сентября, уточняется в сообщении.

Ожидается, что предварительная продажа билетов откроется в первой декаде сентября.

Накануне гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что перевозчик должен постепенно уходить от "плоских" тарифов, "поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой".

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы "Аэрофлот" ввел в 2015 году, в прошлом году к программе присоединилась авиакомпания "Россия". В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Эти перевозки не субсидируются государством, убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

Как сообщалось, с 27 октября "Аэрофлот" запустит ежедневный рейс между Москвой и Южно-Сахалинском. В зимний период будут два рейса в сутки - "Аэрофлот" и "Россия", а в летнее время три: два рейса - компании "Россия", один - "Аэрофлота".

В настоящее время на Сахалин из Москвы летает АК "Россия" и "ИрАэро". Перелеты "ИрАэро" субсидируются из регионального бюджета.

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