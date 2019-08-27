Цветочные экспозиции и арт-объекты представят на фестивале в Воронеже

27.08.19 10:05

© РИА Новости. Алексей Павлишак

27 августа. Interfax-Russia.ru - Девятый международный фестиваль "Город - Сад", посвященный Году театра, 85-летию области и 120-летию Платонова, пройдет в Воронеже с 5 по 8 сентября, сообщает пресс-служба облправительства.

В соответствии с концепцией на территории парка будут организованы конкурсные сады, флористические экспозиции, арт-объекты, в том числе площадка "Сено-солома" и "Этнохутор", площадка агропромышленного комплекса и эко-продукции, зона торговли, фудкорт и зоны отдыха.

В рамках фестиваля пройдет конкурс на соискание премии правительства региона в области "зеленой" индустрии. Его победители будут определены в 10 номинациях.

Кроме того, в рамках интерактивной программы пройдут тематические мастер-классы, презентации, конкурсы, творческие встречи, также запланирована большая тематическая культурно-развлекательная программа. Почетными иностранными гостями фестиваля станут представители Великобритании, Италии, Новой Зеландии, Швеции и Китая.

По словам руководителя департамента природных ресурсов и экологии области Алексея Карякина, приведенным в сообщении, за последние годы Воронежский международный фестиваль садов и цветов "Город - Сад" стал одной из лучших творческих площадок для демонстрации достижений садово-паркового искусства и флористического дизайна.

По его словам, в прошлом году мероприятие посетило около 280 тыс. человек, на выставочной площадке было представлено более 160 экспозиций.