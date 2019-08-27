Минэнерго предлагает добавить 2,1 млрд руб. субсидий сетевым организациям Крыма в 2020-22гг

27.08.19 10:07

© РИА Новости. Илья Питалев

27 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство энергетики РФ предлагает увеличить примерно на 2,095 млрд рублей в 2020-2022 годах размер субсидий, выделяемых из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов сетевых организаций Крымского полуострова из-за установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии ниже экономически обоснованного уровня.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ, размещенной на федеральном портале проектов нормативных правовых актах (regulation.gov.ru), соответствующие изменения Минэнерго предлагает внести в госпрограмму "Развитие энергетики".

По предварительной оценке Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы РФ, в случае утверждения изменений потребуется увеличение примерно на 2,095 млрд рублей в 2020-2022 годах средств федерального бюджета на предоставление субсидий.

Так, в 2020 году субсидию предлагают увеличить на 62,17 млн рублей (в бюджете страны на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов на 2020 год запланировано 3,523 млрд рублей субсидии для республики Крым), в 2021 году - на 1,480 млрд рублей (в бюджете запланировано 1,218 млрд рублей). В 2022 году, как говорится в пояснительной записке, увеличение составит 552,28 млн рублей (в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов запланированы 1,218 млрд рублей для Крыма на 2022 год).

"Предполагается уточнить условие установления (. . .) экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в том числе с учетом компенсации расходов на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт и до 150 кВт, не включаемых в плату за технологическое присоединение (льготное технологическое присоединение), расходов на инвестиции, связанных с фактическим осуществленным технологическим присоединением и не включенных в утвержденные в установленном порядке инвестиционные программы, а также иных экономически обоснованных расходов и недополученных доходов при корректировке необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Кроме того, предлагается уточнить условия установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии на уровне не ниже предельного максимального уровня, утвержденного ФАС, в отношении тарифов для населения: с учетом их дифференциации по группам и объемам потребления.