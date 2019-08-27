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27.08.19 10:10
Роспотребнадзор проверит радиацию на островах в Белом море после ЧП в Неноксе
Как сообщили "Интерфаксу" в управлении ведомства в Беломорском районе во вторник, поводом для проверок стали публикации местных СМИ о заражении флоры островов карельского Беломорья.
"Проверки радиационного фона в двух районах Карелии - Кемском и Беломорском - будут проводиться силами Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия. Они начнутся 2 сентября", - заявила "Интерфаксу" заместитель главного государственного санитарного врача по республике Карелия в Беломорском районе Светлана Грязнова.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жители Кемского района Карелии обратили внимание на пожелтевшие листья и исчезновение некоторых растений и птиц на островах Белого моря, близлежащих к поселку Рабочеостровск, после взрыва на полигоне в Архангельской области.
Позднее администрация района на своем сайте разместила релиз, в котором подчеркивала, что радиационный фон на территории города Кеми, пос. Рабочеостровска и западного побережья острова Якострова в норме.
Как сообщалось, взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.
В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.
Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следовало из сообщения Росгидромета.
Спустя полчаса, в 12:30 мск, радиационный фон в шести пунктах измерения радиационного фона снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, еще спустя полчаса, в 13:00 мск, упал до 0,13 - 0,29 мкЗв/ч. "По состоянию на 14:30 радиационный фон в Северодвинске нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч", - говорится в материалах.
26 августа Росгидромет опубликовал результаты мониторинга радиационной обстановки в Архангельской области с 8 по 23 августа - сразу после аварии при испытаниях на платформе в Северном море ракеты Минобороны. Ведомство подтвердило, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов - оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана. В настоящее время обстановка в Северодвинске стабильная, подчеркивал Росгидромет.
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