Свыше восьми тысяч военнослужащих ЮВО примут участие в учениях на юге России

27.08.19 10:12

© РИА Новости. Саид Царнаев

27 августа. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие разведывательных, мотострелковых и танковых подразделений общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили условного противника на полигоне Тарское в Северной Осетии в рамках масштабных учений, проходящих на юге страны, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Танкисты и мотострелки отработали ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90 на дальности до 4 км. Разведчики преодолели специализированную километровую полосу препятствий, которая включает в себя более 30 элементов сооружений, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений. Все эти элементы должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что соединения и воинские части трех общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО задействованы в стартовавших в понедельник на юге страны масштабных двусторонних командно-штабных учениях.

Учебные мероприятия пройдут на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставропольском, Краснодарском краях и Республике Крым.

В розыгрыше тактических эпизодов двусторонних учений с войсками ЮВО примут участие до 8,2 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе более 100 танков, около 30 самолетов и 60 вертолетов, до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.