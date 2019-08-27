Хирурги из Екатеринбурга временно заменят уволившихся в Нижнем Тагиле врачей

27.08.19 10:15

© РИА Новости. Николай Хижняк

27 августа. Interfax-Russia.ru - Четыре хирурга из Екатеринбурга в понедельник приступили к работе в Демидовской городской больнице Нижнего Тагила из-за обострившейся ситуации с увольнением нескольких хирургов.

"Нам подтвердили в Демидовской городской больнице, что четыре хирурга приступили к своим обязанностям", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

При этом представитель мэрии затруднился ответить на вопрос о том, как долго екатеринбургские медики будут замещать уволившихся местных хирургов.

Приехавшие в Нижний Тагил врачи - специалисты трех больниц Екатеринбурга: N27, N14, а также госпиталя ветеранов.

"Со стороны муниципалитета мы оперативно решили, конечно же, вопрос по предоставлению медикам жилья", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, по данным местных СМИ, сразу шесть хирургов ЦГБ N1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении. Причиной стали высокая нагрузка на специалистов и низкие зарплаты. Также ранее массовые увольнения хирургов прошли в Демидовской больнице города.

Министерство здравоохранения Свердловской области создало комиссию из-за ухода медиков. Также проверку начала прокуратура Свердловской области.