Тульский театр кукол отреставрируют в рамках нацпроекта

27.08.19 10:27

Фото с сайта правительства Тульской области

27 августа. Interfax-Russia.ru - Тульский государственный театр кукол будет отреставрирован в рамках национального проекта "Культура", в здании начались ремонтные работы, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра культуры региона Татьяну Рыбкину.

"Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу комплексно подойти к ремонту здания театра и провести полную реставрацию, поэтому данный объект включен в национальный проект "Культура". В настоящее время идет работа над проектно-сметной документацией, ориентировочно смета на весь комплекс работ составит более 120 млн рублей. Они предусмотрены в программе нацпроекта", - цитирует пресс-служба Рыбкину.

Театру кукол в этом году исполняется 82 года. Само здание театра построено в XVIII веке и является одним из старейших объектов культурного наследия в центре города. А потому состояние фасада, кровли, фундамента и несущих конструкций, инженерных сетей требует особого внимания.

В нынешнем году из регионального бюджета выделено 8 млн рублей. Они направлены на первоочередной ремонт кровли. Работы завершатся в сентябре.

Тульский государственный театр кукол известен в регионах России и за рубежом. Его репертуар включает более 60 постановок. Ежегодно ставятся пять-шесть новых спектаклей. Театр ведет постоянную гастрольную деятельность в России и за рубежом. В год театра он включен в региональные акции - "Всей семьей в театр" и "Детская классика".