Путин отметил уверенное развитие авиакосмической промышленности России

27.08.19 10:33

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 августа. Interfax-Russia.ru - Новые авиакосмические разработки, представленные на Международном салоне "МАКС-2019", свидетельствуют, что отрасль уверенно развивается, надежность и безопасность продукции остается неизменной, считает президент РФ Владимир Путин.

"Убежден, что "МАКС" пройдет с успехом, будет содействовать укреплению инновационного потенциала отечественной авиакосмический отрасли, повышению ее конкурентоспособности. Послужит наращиванию кооперации с зарубежными партнерами, предварению в жизнь перспективных амбициозных проектов", - говорится в приветствии Путина организаторам и участникам салона, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что более четверти века ведущие российские разработчики и производители авиационно-космической техники, их зарубежные коллеги встречаются в подмосковном Жуковском, где организован один из крупнейших в мире отраслевых смотров.

"МАКС" знакомит специалистов с передовыми достижениями российских ученых, инженеров, конструкторов в области гражданского, военного, транспортного самолетостроения и вертолетной индустрии.

"С удовлетворением отмечу, что новинки, представленные на нынешней выставке, неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии", - подчеркнул президент РФ.

Путин заметил, что "неизменным остается качество, надежность и безопасность продукции".