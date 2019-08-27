Последнюю партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в Охотское море

27.08.19 10:35

Фото с сайта ВНИРО

27 августа. Interfax-Russia.ru - Ученые благополучно выпустили на свободу в Охотское море двух косаток и шесть белух из приморской "китовой тюрьмы", сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"Две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток. были выпущены в естественные условия обитания", - сказал Смородов.

По его словам, косаток - самку Харю и самца Фореста выпускали одновременно через транспортировочную клеть, установленную на катамаране, где животным сделали массаж, восстановив мышечный тонус. Отойдя на судне на 500 м от берега, косатки одновременно оказались в море. Они некоторое время покружили возле берега, а затем вместе ушли в северную часть залива. За их поведением в данный момент следят ученые ВНИРО, которые будут сопровождать животных в первые дни их нахождения в дикой природе.

После того, как косатки отошли от места выпуска на безопасное расстояние, началась процедура подготовки и выпуска белух.

"Их выпускали поочередно непосредственно возле берега. Сначала кран опускал носилки, в которых находилось животное, на мягкий мат на берегу. Здесь ученые производили замеры белух, брали анализ крови, тканей и выдоха, после чего кран поднимал носилки и опускал в воду возле берега на глубину 1,5 м, где два тренера помогали животному аккуратно освободиться из носилок, чтобы не повредить плавники. Белухи сразу ныряли под воду и визуально отследить их перемещение было невозможно. Двум крупным особям установили спутниковые метки, которые будут фиксировать их местоположение в открытом море", - отметил Смородов.

Как сообщалось, животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки.

В Средней осталось 74 белухи.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.