Банк данных дистанционного зондирования Земли создается в России

27.08.19 10:44

© РИА Новости. Алексей Филиппов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство России три постановления, устанавливающих создание и ведение фонда данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщает сайт кабинета министров.

"Установлен порядок создания и ведения федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что правительство утвердило три постановления, регулирующих данный вопрос.

Документы приняты "в целях повышения эффективности и расширения возможностей использования данных дистанционного зондирования Земли из космоса".

Подписанными документами регламентируются вопросы создания и ведения федерального фонда, определяются сроки передачи данных и метаданных в федеральный фонд, их состав и способы передачи.

Данные в фонд будут поступать с отечественных государственных и негосударственных (в том числе зарубежных) космических аппаратов (КА), приобретаемых за счет бюджета.

"В федеральном фонде будут размещаться и храниться данные и копии таких данных, которые будут предоставляться потребителям. Данные, в том числе получаемые с негосударственных КА, хранятся в государственных фондах, которые ведут соответствующие федеральные органы исполнительной власти", - отмечают в правительстве.

Копии данных должны передаваться в федеральный фонд федеральными органами исполнительной власти, подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями, осуществляющими закупку таких данных.