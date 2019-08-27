Мэр района и главы трех поселений Иркутской области оштрафованы за плохое оповещение жителей о наводнении

27.08.19 10:56

© РИА Новости. МЧС РФ

27 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Тайшетского района Иркутской области и главы трех муниципалитетов привлечены к административной ответственности за несвоевременное оповещение жителей о ЧС во время наводнения, сообщила во вторник областная прокуратура.

Так, по данным прокуратуры, вечером 26 июня в Тайшетском районе был введен режим ЧС из-за наводнения, однако информирование населения осуществлялось "на ненадлежащем уровне" - сведения о правилах поведения не были доведены до каждого человека. В результате вечером 27 июня погибла жительница деревни Рождественка - женщину унесло течением при попытке перейти подтопленную улицу.

Прокуратура выявила нарушения федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в деятельности администраций Тайшетского района, Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований, говорится в сообщении.

Суд, рассмотрев материалы прокурорских проверок, признал мэра и глав поселений виновными, им назначено наказание в виде административных штрафов по 10 тыс. рублей.

Решения суда не вступили в законную силу.

"В настоящее время главы указанных трех муниципальных образований рассмотрели представления об устранении нарушений закона, ранее внесенные Тайшетским межрайонным прокурором, требования удовлетворены", - сказано в пресс-релизе.

Как ообщалось, масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Во время наводнения погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно. Погибших нет.