Москвичам рекомендуют проверять подлинность выписки из ЕГРН через QR код

27.08.19 11:00

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

27 августа. Interfax-Russia.ru - Росреестр рекомендует москвичам при сделках с недвижимостью проверять подлинность выписки на объект через новый сервис, сообщили в столичном управлении ведомства.

"Управление Росреестра по Москве рекомендует жителям столицы проверять подлинность выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и полноту содержащихся в них сведений через электронный сервис. Услуга появилась в июле 2018 года. Информацию можно проверить только в отношении недвижимости, расположенной на территории Москвы, даже если выписки по столичным объектам были получены в других регионах России", - сообщили в Росреестре.

Там рассказали, что воспользоваться сервисом проверки выписок из ЕГРН можно по ссылке или отсканировав QR-код.

"За 6 месяцев этого года выдано более 2,5 миллионов выписок из реестра недвижимости: в среднем по 20 тысяч в день. К сожалению, реальность такова, что по-прежнему в Москве встречаются выписки с поддельными печатями, что ставит под вопрос достоверность содержащейся в них информации", - объяснил необходимость появления сервиса руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов.

За выписку из ЕГРН на бумажном носителе об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости взимается плата в размере 400 руб. для физического лица и 1100 руб. - для юридического.

Разработанный управлением сервис по проверке выписок поможет установить подлинность документа и проверить полноту и корректность указанных в нем сведений, считают в Росреестре.