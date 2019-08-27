МИД РФ: трагедия в Архангельской области не относится к ДВЗЯИ

27.08.19 11:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Авария в Архангельской области 8 августа не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям, и поэтому не относится к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов на 53-й сессии Рабочей группы по вопросам проверки подготовительного комитета (ПК) ОДВЗЯИ.

"Мы понимаем, что возможности ПК ОДВЗЯИ с каждым годом расширяются, потенциал Организации возрастает, а перспективы Договора не позволяют применить их в полном объеме. Однако это не повод заниматься вопросами, которые не относятся к предмету Договора и мандату Комиссии. Отслеживание военной деятельности, а также последствий любых других событий и инцидентов, не связанных с ядерными испытаниями, является недопустимым", - цитирует выступление Карпова сайт МИД РФ.

Российский дипломат призвал также не забывать, что передача данных со станций мониторинга сейсмических данных в Международный центр данных "является пока делом сугубо добровольным и будет оставаться таковым вплоть до вступления ДВЗЯИ в силу". "Любые требования об обязательном характере передачи информации в МЦД до тех пор, пока Договор не перейдет в категорию действующих, безосновательны и нелегитимны", - подчеркнул Карпов.

"Случившаяся трагическая авария не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не относится к предмету ДВЗЯИ (п. 2 Статьи IV). Пунктами 7, 8, 9 Статьи IV ДВЗЯИ зафиксировано право государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю", - заявил российский дипломат.

"Особо интересующимся могу добавить. Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Anti-Ballistic Missile Treaty)", -отметил Карпов.

Российский постпред особо отметил, что никакой опасности жизни и здоровью населения в связи с инцидентом 8 августа под Северодвинском нет. "По данным МЧС России по Архангельской области, радиационный фон в упомянутом районе находится на естественном нормальном уровне. Это подтверждается данными Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО)", - подчеркнул он. По словам дипломата, самые большие зафиксированные значения в день инцидента составляли 1,78 микрозиверта, "что эквивалентно получению излучения, сопоставимого с процедурой рентгена зуба".

"Инцидент не привел к трансграничному переносу радиоактивных веществ. Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет", - заявил Карпов.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.