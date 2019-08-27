Расхождение по ценностям: члены G7 не хотят пускать РФ в организацию из-за либеральных ценностей
  
Цена наводнения: ущерб от паводка в Приангарье уже превысил 35 млрд рублей
   
На замену: новый авиакомплекс дальней авиации РФ сделают невидимым для противника
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
27.08.19 11:04

МИД РФ: трагедия в Архангельской области не относится к ДВЗЯИ

© РИА Новости. Виталий Белоусов
27 августа. Interfax-Russia.ru - Авария в Архангельской области 8 августа не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям, и поэтому не относится к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов на 53-й сессии Рабочей группы по вопросам проверки подготовительного комитета (ПК) ОДВЗЯИ.

"Мы понимаем, что возможности ПК ОДВЗЯИ с каждым годом расширяются, потенциал Организации возрастает, а перспективы Договора не позволяют применить их в полном объеме. Однако это не повод заниматься вопросами, которые не относятся к предмету Договора и мандату Комиссии. Отслеживание военной деятельности, а также последствий любых других событий и инцидентов, не связанных с ядерными испытаниями, является недопустимым", - цитирует выступление Карпова сайт МИД РФ.

Российский дипломат призвал также не забывать, что передача данных со станций мониторинга сейсмических данных в Международный центр данных "является пока делом сугубо добровольным и будет оставаться таковым вплоть до вступления ДВЗЯИ в силу". "Любые требования об обязательном характере передачи информации в МЦД до тех пор, пока Договор не перейдет в категорию действующих, безосновательны и нелегитимны", - подчеркнул Карпов.

"Случившаяся трагическая авария не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не относится к предмету ДВЗЯИ (п. 2 Статьи IV). Пунктами 7, 8, 9 Статьи IV ДВЗЯИ зафиксировано право государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю", - заявил российский дипломат.

"Особо интересующимся могу добавить. Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Anti-Ballistic Missile Treaty)", -отметил Карпов.

Российский постпред особо отметил, что никакой опасности жизни и здоровью населения в связи с инцидентом 8 августа под Северодвинском нет. "По данным МЧС России по Архангельской области, радиационный фон в упомянутом районе находится на естественном нормальном уровне. Это подтверждается данными Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО)", - подчеркнул он. По словам дипломата, самые большие зафиксированные значения в день инцидента составляли 1,78 микрозиверта, "что эквивалентно получению излучения, сопоставимого с процедурой рентгена зуба".

"Инцидент не привел к трансграничному переносу радиоактивных веществ. Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет", - заявил Карпов.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.08.19 14:33
Собянин: основные работы по реконструкции Филёвской линии метро выполнены
.
  27.08.19 13:13
Абызов стал фигурантом нового уголовного дела
.
  27.08.19 11:58
"Остров мечты" будет привлекать не менее 7,5 млн человек в год
.
  27.08.19 11:26
В Московском зоопарке у пары японских макак родился детеныш
.
  27.08.19 11:00
Москвичам рекомендуют проверять подлинность выписки из ЕГРН через QR код
.
  27.08.19 09:31
Сады разных эпох будут представлены на фестивале в "Царицыно"
.
  26.08.19 16:18
Более 300 дополнительных электропоездов запустят для пассажиров в дни работы авиасалона МАКС-2019
.
  26.08.19 15:05
Санитарные зоны предприятий Москвы могут сократить на 75%
.
  26.08.19 11:54
Детский омбудсмен Москвы против лишения прав родителей за участие в митингах
.
  26.08.19 11:40
Стоимость арестованного имущества и активов Абызова оценили в 27 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket