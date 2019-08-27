Расхождение по ценностям: члены G7 не хотят пускать РФ в организацию из-за либеральных ценностей
  
Цена наводнения: ущерб от паводка в Приангарье уже превысил 35 млрд рублей
   
На замену: новый авиакомплекс дальней авиации РФ сделают невидимым для противника
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
27.08.19 11:17

Вертолет "Ансат" Aurus представили на "МАКС-2019"

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
27 августа. Interfax-Russia.ru - Холдинг "Вертолеты России" в рамках Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" впервые представил вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus.

"Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт)", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что при разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами. "Вертолет "Ансат" обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров", - говорится в сообщении.

По словам индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолия Сердюкова, "Aurus - бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России".

"Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника - созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта. В качестве основы не случайно выбран "Ансат" - это передовой вертолет, который уже оценили по достоинству не только в России, но и за рубежом. Новая модификация "Ансата" подтверждает многоцелевой характер вертолета и большой потенциал для его трансформации в интересах разных заказчиков", - сказал Сердюков, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что на вертолете установлена светозащитная система с сенсорным управлением - эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Индивидуальное освещение и воздухораздатчики создают дополнительный комфорт для каждого пассажира, кроме того предусмотрены разъемы для зарядки гаджетов.

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский подчеркнул, что в тесном взаимодействии с коллегами из НАМИ удалось реализовать проект в максимально сжатые сроки: разработка интерьера началась в апреле этого года, сразу после утверждения дизайн-проекта. "Отмечу, - сказал Богинский, - что это не просто новый салон, а принципиально новый подход к сегменту корпоративных перевозок - в конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики. Уверен, что "Ансат" станет достойным дополнением к линейке Aurus, и в скором времени, по завершении испытаний, мы будем готовы принять заказы на новую машину".

В свою очередь гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин отметил, что по предложению "Вертолетов России" специалисты института "с большим интересом включились в работу по созданию люксовой версии "Ансата". "Опыт, который был наработан российскими специалистами в области инжиниринга, дизайна и маркетинга при создании автомобиля Aurus, позволил за короткий срок создать продукт, который соответствует самым высоким мировым стандартам. Коллаборация с холдингом "Вертолеты России" является первым шагом к выводу бренда Aurus за рамки автомобилестроения", - цитирует Гайсина пресс-служба.

Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.08.19 14:33
Собянин: основные работы по реконструкции Филёвской линии метро выполнены
.
  27.08.19 13:13
Абызов стал фигурантом нового уголовного дела
.
  27.08.19 11:58
"Остров мечты" будет привлекать не менее 7,5 млн человек в год
.
  27.08.19 11:26
В Московском зоопарке у пары японских макак родился детеныш
.
  27.08.19 11:00
Москвичам рекомендуют проверять подлинность выписки из ЕГРН через QR код
.
  27.08.19 09:31
Сады разных эпох будут представлены на фестивале в "Царицыно"
.
  26.08.19 16:18
Более 300 дополнительных электропоездов запустят для пассажиров в дни работы авиасалона МАКС-2019
.
  26.08.19 15:05
Санитарные зоны предприятий Москвы могут сократить на 75%
.
  26.08.19 11:54
Детский омбудсмен Москвы против лишения прав родителей за участие в митингах
.
  26.08.19 11:40
Стоимость арестованного имущества и активов Абызова оценили в 27 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket