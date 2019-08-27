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27.08.19 11:17
Вертолет "Ансат" Aurus представили на "МАКС-2019"
"Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт)", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс".
Отмечается, что при разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами. "Вертолет "Ансат" обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров", - говорится в сообщении.
По словам индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолия Сердюкова, "Aurus - бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России".
"Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника - созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта. В качестве основы не случайно выбран "Ансат" - это передовой вертолет, который уже оценили по достоинству не только в России, но и за рубежом. Новая модификация "Ансата" подтверждает многоцелевой характер вертолета и большой потенциал для его трансформации в интересах разных заказчиков", - сказал Сердюков, которого цитирует пресс-служба.
В сообщении отмечается, что на вертолете установлена светозащитная система с сенсорным управлением - эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Индивидуальное освещение и воздухораздатчики создают дополнительный комфорт для каждого пассажира, кроме того предусмотрены разъемы для зарядки гаджетов.
Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский подчеркнул, что в тесном взаимодействии с коллегами из НАМИ удалось реализовать проект в максимально сжатые сроки: разработка интерьера началась в апреле этого года, сразу после утверждения дизайн-проекта. "Отмечу, - сказал Богинский, - что это не просто новый салон, а принципиально новый подход к сегменту корпоративных перевозок - в конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики. Уверен, что "Ансат" станет достойным дополнением к линейке Aurus, и в скором времени, по завершении испытаний, мы будем готовы принять заказы на новую машину".
В свою очередь гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин отметил, что по предложению "Вертолетов России" специалисты института "с большим интересом включились в работу по созданию люксовой версии "Ансата". "Опыт, который был наработан российскими специалистами в области инжиниринга, дизайна и маркетинга при создании автомобиля Aurus, позволил за короткий срок создать продукт, который соответствует самым высоким мировым стандартам. Коллаборация с холдингом "Вертолеты России" является первым шагом к выводу бренда Aurus за рамки автомобилестроения", - цитирует Гайсина пресс-служба.
Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.
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