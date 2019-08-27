В Московском зоопарке у пары японских макак родился детеныш

27.08.19 11:26

Фото со страницы Московского зоопарка в соцсети

27 августа. Interfax-Russia.ru - Детеныш японской макаки родился этим летом в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

"Вес детеныша составляет около 1 кг. Основа его рациона - питательное материнское молоко, которое он будет пить вплоть до полугода. Однако маленький макак уже с любопытством обнюхивает ту пищу, которую едят его сородичи, особый интерес проявляет к свежим фруктам", - говорится в сообщении в фейсбуке.

"Первые недели жизни он проводил, тесно прижавшись к животу своей матери. Самка оберегала малыша и несколько сторонилась сородичей. Сейчас, когда детенышу исполнилось уже полтора месяца, он с каждым днем становится все более самостоятельным: постепенно начинает отходить от матери, правда пока что на небольшое расстояние, пробует взрослую пищу и знакомится с сородичами", - сообщает пресс-служба.

Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года. Сегодня в вольере у переходного моста содержится группа из восьми макак, во главе которой стоит самец по кличке Апельсин, родившийся в 2001 году.