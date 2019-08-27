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27.08.19 11:28
Беглов предложил оппонентам объединиться в решении стоящих перед городом проблем
"Социальная сфера - сфера, которой нужно заниматься ежедневно. Я готов к диалогу, наша команда готова принять, выслушать и помочь в реализации абсолютно всех идей и предложений, которые звучат сегодня в студии. Я предлагаю объединиться. (Прозвучали - ИФ) хорошие идеи, хорошие предложения. Но у нас есть команда профессионалов, и есть уже результаты. Давайте вместе решать проблемы, которые стоят перед нашим городом", - сказал Беглов во вторник в рамках дебатов кандидатов в губернаторы.
"Я не представляю, как любая политическая партия может решать вопросы с иностранным инвестором. С кем они будут разговаривать, с коммунистами, социалистами или с кем-то еще? Наверное, они будут говорить с кем-то, кто реально решает вопросы? Объединяйтесь, помогайте", - добавил он, обращаясь к оппонентам.
Во вторник в предвыборных дебатах принимали участие все четыре кандидата в губернаторы Петербурга: Надежда Тихонова (" Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Владимир Бортко (КПРФ) и самовыдвиженец Александр Беглов. Обсуждались пути решения проблем строительства социальных объектов, недостатка школ, очередей в поликлиники, заработной платы бюджетников.
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