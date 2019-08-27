Рогозин сообщил, что пермский завод "Искра" не справляется с потоком заказов

27.08.19 11:53

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Пермский завод "Искра", производящий твердотопливные двигатели, столкнулся с переизбытком заказов, сообщил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Раньше у предприятия не было заказов, а теперь их столько, что мы уже не справляемся", - сказал Рогозин, комментируя подписание соглашения между госкорпорацией и Пермским краем.

"Это хорошо с точки зрения развития промышленного, но плохо, что мы оказались к нему не очень готовы", - добавил он.

Ранее "Интерфакс" сообщал о том, что "НПО Искра" за год сократило чистый убыток, рассчитанный по РСБУ, в 5,8 раз.

Как отмечается в отчете компании, в январе-июне 2019 прибыль от продаж увеличилась в 11,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка в свою очередь выросла в 1,8 раза и составила 2,1 млрд рублей.

НПО "Искра" разрабатывает, производит и реализует двигатели и энергетические установки на твердом топливе для ракетных и ракетно-космических комплексов и систем.