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27.08.19 11:58

"Остров мечты" будет привлекать не менее 7,5 млн человек в год

© РИА Новости. Алексей Куденко
27 августа. Interfax-Russia.ru - Количество посетителей готовящегося к открытию тематического парка развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме в Москве составит не менее 7,5 млн человек год, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города.

"Общая площадь крытого тематического парка развлечений составит около 300 тысяч квадратных метров. Ежегодно парк, который объединит в себе более 40 развлекательных функций, включая 27 медиа - и механических аттракционов, будут посещать не менее 7,5 млн человек в год", - заверил глава департамента Сергей Лёвкин.

В свою очередь в департаменте строительства города Москвы напомнили, что для удобства посетителей через Кожуховский затон строится Мост, возведение которого планируется завершить до конца 2019 года.

"Строительство моста через Кожуховский затон будет завершено до конца 2019 года... Открытие моста приурочено к вводу первой очереди крупнейшего в Европе парка развлечений "Острова мечты". На данный момент он окружен водой, и попасть к нему можно лишь с проспекта Андропова, но уже в скором времени подъехать к парку можно будет и из Южнопортового района", - рассказал первый заместитель руководителя департамента Петр Аксенов. Он добавил, что ввод моста планируется в ноябре этого года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "Остров Мечты" откроют в этом году.

"Проект приближается к финишной черте, и я надеюсь, что в этом году будет запущен. Он привлечет десятки тысяч посетителей в день", - подчеркнул Собянин.

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