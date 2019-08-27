Отопление на Вологодчине могут подключить уже в августе - власти

27.08.19 12:08

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 августа. Interfax-Russia.ru - Объекты социальной сферы в Вологодской области могут подключить к отоплению уже в августе из-за установившейся прохладной погоды, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, установившимися на Вологодчине, губернатор поручил главам районов и городских округов по заявкам директоров школ, детских садов и главврачей учреждений здравоохранения обеспечить подачу тепловой энергии на все объекты социальной сферы, а при необходимости - и в жилищный фонд", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплекс региона полностью готовы к работе в отопительный период, техническая возможность подачи теплоносителя потребителям имеется уже сейчас. Завершена приемка всех 704 котельных, водозаборов и очистных сооружений, а также тысяч километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Согласно действующим нормам, начало отопительного сезона устанавливается решением местных органов власти при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже плюс 8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней. Однако подключение школ, детских садов, больниц и других социальных учреждений может происходить и раньше этого срока на основе заявок руководителей.

По информации Вологодского Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе похолодает, в восточных районах (с 28 и по 30 августа) при прояснениях ожидаются слабые заморозки. В западных и центральных районах похолодание ожидается менее продолжительным. Днем 29 августа скажется влияние теплого фронта, начнет теплеть.