Тулякам расскажут, как выглядели их предки в XVI веке

27.08.19 12:14

© РИА Новости. Юрий Сомов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Площадь проведения археологических работ на территории Тульского кремля будет расширена, сообщила пресс-служба областного правительства.

В настоящее время на площади 50 кв. метров сотрудники Института археологии РАН обнаружили алтарную часть фундамента Успенского собора XVII века. Также найдены предметы быта и погост. По мнению специалистов, на основе антропологических находок можно будет получить сведения и даже воссоздать облик человека XVI века, жившего в кремле.

"Раскоп будет увеличен, чтобы дать больше пространства для определения наиболее удачного варианта музеефикации археологического окна. Также будет выработано техническое решение для защиты находок от грунтовых вод", - приводятся в сообщении слова заместителя директора Института археологии Российской академии наук (РАН) Аси Энговатовой в ходе знакомства с археологическими работами.

Работы проводятся по инициативе губернатора Алексея Дюмина в рамках 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты.

"Для гостей кремля будет очень ценно увидеть фундаменты первого каменного собора, который был возведен в Туле. В преддверии празднования важно открыть подлинную старину, чтобы люди могли по-настоящему прикоснуться к 500-летней истории кремля", - отметила Энговатова.

"В ходе раскопа уже сделаны самые важные находки, которые мы предполагали открыть, согласно историческим картам и планам расположения построек в кремле. Планируемая глубина раскопа - 2,5 метра - даст возможность изучить слой XVI века", - подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.