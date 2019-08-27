Директор брянского неврологического диспансера уволился после проверки и выявленных нарушений

27.08.19 12:48

© РИА Новости. Илья Питалев

27 августа. Interfax-Russia.ru - Директор Сельцовского психоневрологического интерната уволился после проверки учреждения региональным управлением Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба отделения ОНФ по Брянской области.

Отмечается, что именно по инициативе регионального отделения ОНФ, к которому с жалобами обратился коллектив интерната, специалисты проверили, как соблюдаются права и интересы недееспособных постояльцев.

"Управление Роспотребнадзора выяснило, что в комнатах интерната не хватает мебели - один стул на трех проживающих, а постельное белье постояльцам меняют реже, чем предписано в действующем СанПиН",- говорится в сообщении.

Кроме того, не все работники обеспечены спецодеждой, в пищеблоке не ведут бракеражный журнал, в котором надо отмечать все проверенные блюда.

"Материалы проверки Роспотребнадзор передал в прокуратуру",- отмечается в пресс-релизе.

По информации регионального департамента семьи, социальной и демографической политики, директор уволился по собственному желанию, несколько сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Пресс-служба отделения ОНФ по Брянской области отмечает, что интернат устраняет нарушения. Закончили монтаж дезинфекционной камеры и автоклава, в спальных корпусах установили бойлеры, бачки для воды, дополнительно приобрели стиральную машину.

"Постояльцы Сельцовского психоневрологического интерната имеют серьезные проблемы со здоровьем, большинство из них недееспособны. А значит, они не в состоянии самостоятельно отстаивать свои права и интересы. Поэтому мы будем контролировать ситуацию в заведении и через некоторое время снова проверим, как устранили нарушения", - цитирует пресс-служба члена штаба ОНФ в Брянской области Ларису Третьякову.