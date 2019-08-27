Петербуржец, разграбивший гнездо краснокнижного сапсана, задержан в Коми

27.08.19 12:36

© РИА Новости. Б. Коробейников

27 августа. Interfax-Russia.ru - В Коми возбуждено уголовное дело в отношении жителя Петербурга, осуществлявшего в республике незаконную добычу особо редких птиц - сапсанов, сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по Северо-Западному округу во вторник.

Сотрудники транспортной полиции задержали на железнодорожной станции Печора в Коми петербуржца, у которого среди личных вещей обнаружили коробку с двумя птенцами семейства соколиных, породы "Сапсан". Особи этого вида занесены в Красную книгу РФ.

"Стражи правопорядка выяснили, что 30-летний петербуржец прибыл в Воркуту с целью добычи особо редких птиц. На протяжении недели птицелов выслеживал хищных сапсанов. В 50 км от города он заметил на скале гнездо с ценными особями и решил присвоить себе несколько птенцов", - говорится в сообщении.

Подозреваемый планировал отвезти их в город Зеленодольск Республики Татарстан для дальнейшего их разведения.

Как отмечает пресс-служба, изъятые птицы переданы на ответственное хранение в муниципальное учреждение - станцию юных натуралистов. "Жизни птенцов ничего не угрожает", - отмечается в релизе.

Дознанием Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте в отношении мужчины возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных).