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27.08.19 12:39
Сторонники ИГИЛ в Нижнем Новгороде получили от 5,5 до 6,5 лет колонии
Пресс-служба нижегородского УФСБ сообщает во вторник, что в 2018 осужденные вступили в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ). При этом они сделали видеозапись с присягой лидеру ИГИЛ и отправили ее в Сирию.
"В июне 2018 года члены законспирированной ячейки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий", - говорится в сообщении.
Экстремисты признаны виновными по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). Суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 5,5 до 6,5 лет.
УФСБ не уточняет количество осужденных, а также выходцами из каких стран они являются.
"В результате сопутствующих оперативных мероприятий были установлены и выдворены за пределы Российской Федерации девять сторонников идеологии указанной террористической организации", - добавляет пресс-служба.
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