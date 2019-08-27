Сторонники ИГИЛ в Нижнем Новгороде получили от 5,5 до 6,5 лет колонии

27.08.19 12:39

© РИА Новости. Илья Питалев

27 августа. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд вынес приговор группе выходцев из стран ближнего зарубежья, обвиняемым в террористической деятельности.

Пресс-служба нижегородского УФСБ сообщает во вторник, что в 2018 осужденные вступили в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ). При этом они сделали видеозапись с присягой лидеру ИГИЛ и отправили ее в Сирию.

"В июне 2018 года члены законспирированной ячейки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий", - говорится в сообщении.

Экстремисты признаны виновными по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). Суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 5,5 до 6,5 лет.

УФСБ не уточняет количество осужденных, а также выходцами из каких стран они являются.

"В результате сопутствующих оперативных мероприятий были установлены и выдворены за пределы Российской Федерации девять сторонников идеологии указанной террористической организации", - добавляет пресс-служба.