Тренировка по погрузке вооружения прошла на арсенале в Свердловской области

27.08.19 12:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 августа. Interfax-Russia.ru - Практическая тренировка по обеспечению войск Центрального военного округа ракетным и артиллерийским вооружением прошла на территории одного из арсеналов Центра материально-технического обеспечения ЦВО в Свердловской области, сообщили во вторник журналистам в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

"В ходе тренировки заместителю министра обороны генералу армии Дмитрию Булгакову демонстрировались действия сотрудников арсенала при погрузке артиллерийского и ракетного вооружения на железнодорожный состав, автомобильную технику, а также на тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 с применением современных средств автоматизации", - уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что также на территории арсенала военные отработали оборону пункта погрузки от нападения группы террористов, имеющих на вооружении стрелковое оружие и бронированный "джихадмобиль". "При нападении "противнику" удалось поджечь открытую площадку хранения боеприпасов. После отражения атаки к тушению пожара на территории арсенала незамедлительно были привлечены расчеты пожарного поезда, пожарных машин и пожарного танка", - пояснили в Минобороны.

Тренировка проходила в рамках специальных учений по материально- техническому обеспечению (МТО) ВС РФ на территории Центрального военного округа. Специальные учения МТО проходят с 27 по 30 сентября под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях будут задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.