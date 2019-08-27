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27.08.19 12:50

Медведев ждет от глав регионов идей по улучшению ситуации в здравоохранении

© РИА Новости. Екатерина Штукина
27 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ждет от регионов предложений по улучшению ситуации в первичном звене здравоохранения и просит уделить особое внимание качеству региональных дорог.

В ходе общения с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым Медведев поинтересовался ходом реализации национальных проектов и обратил внимание на работу властей региона в сфере здравоохранения. "Я смотрю, вы и ФАПами занимаетесь - это, безусловно, важно, хотя надо понимать, что в первичном звене накопилось очень много проблем", - отметил глава правительства.

Медведев напомнил, что на недавнем совещании у президента РФ эта проблематика обсуждалась и было дано поручение подготовить предложения по совершенствованию порядка оказания медицинских услуг в первичном звене, а также по реконструкции и строительстве новых ЦРБ.

"Думаю, это актуально для Рязанской области, как и для всех наших областей. Просил бы вас тоже в эту работу включиться. Мы сейчас по линии правительства будем обсуждать эту тему - и у меня на совещаниях, и мои коллеги будут это делать. Естественно, я хотел бы получить ответные идеи со стороны регионов", - сказал премьер.

Любимов рассказал, что в этом году в регионе уже отремонтированы и построены 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), приобретено 10 мобильных медицинских комплексов за счёт федеральных средств. " Благодаря этому у нас выявляемость больных онкологией и заболеваниями кровеносной системы повысилась в разы практически. Правда, мы за счёт этого вышли на первые места по количеству заболевших, но зато мы их выявляем", - сказал губернатор.

Глава правительства на это заметил , что "выявляемость важнее, потому что это ключ к решению любой проблемы в сфере здоровья".

Говоря о ситуации со строительством дорог, Любимов сообщил, что до начала октября все планы будут реализованы. "Сделано уже много. В 2019 году мы выйдем на показатель ремонта: 45 объектов (автодорог) протяжённостью 150 км. Мы участвуем с 2017 года в проекте "Безопасные и качественные автодороги". Он колоссально помог исправить дороги в Рязани и Рязанской агломерации. И региональные дороги, и межмуниципальные, которые тоже нуждаются в ремонте, - 6,5 тыс. км",- рассказал губернатор.

Медведев подчеркнул, что на региональные трассы нужно обратить особое внимание. "Мы с вами знаем цифры: если по федеральным трассам положение в стране тоже не идеальное, но всё-таки их поддерживают в нормальном состоянии, то по региональным дорогам очень много было не сделано, к сожалению, и качество дорог очень низкое. Ровно поэтому в нацпроект были погружены средства, направленные на то, чтобы строить и ремонтировать региональные дороги", - отметил глава правительства.

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