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27.08.19 12:54
Тарифы на вывоз ТКО в Якутске и поселке Жатай будут снижены на 32%
"Сегодня плата в месяц составляет 131 руб. с человека, проживающего в многоквартирном доме, и 138 рублей - проживающего в частном. По данным Госкомитета по ценовой политике республики, данный тариф снизится (для жителей названных населенных пунктов - ИФ) на 32%", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, потребителям, которые уже заплатили по завышенным тарифам, будет произведен перерасчет. В течение следующих трех месяцев они будут получать услугу бесплатно, а с ноября начнут платить по сниженным тарифам.
По словам Николаева, к решению о снижении тарифов привело ненадлежащее исполнение обязательств региональным оператором по вывозу ТКО ООО "Якутскэкосети".
"Накопилось много проблем, связанных с вывозом ТКО. Это - отсутствие современной инфраструктуры, нехватка площадок для накопления отходов, спецтехники. Вместе с тем остро стоит вопрос заключения договоров с организациями и физическими лицами (на вывоз мусора - ИФ)", - приводятся в сообщении слова Николаева.
Отмечается, что для стабилизации ситуации, структурное подразделение ГУП "ЖКХ Якутии" выкупает долю в уставном капитале компании "Якутскэкосети" у эстонского инвестора (владеет 51%).
Глава Якутии уточнил также, что на территории региона требуется обустроить свыше 7 тыс. контейнерных площадок и приобрести порядка 19 тыс. контейнеров. "На это необходимо 1,5 млрд рублей", - сказал Николаев.
Заявка на выделение средств из федерального бюджета на организацию площадок и приобретение контейнеров направлена в правительство России.
Ранее сообщалось, что с 2018 года отмечалась неудовлетворительная работа "Якутскэкосети" по исполнению своих обязательств, в частности, некачественного вывоза мусора и отсутствия работ по строительству мусорного полигона. На регоператора уже был наложен административный штраф в размере 500 тыс. рублей за невывоз мусора.
Город через свое муниципальное предприятие "Жилкомсервис" (владеет 49% долей регоператора) с начала 2019 года оказывал необходимую поддержку компании "Якутскэкосети". Долг регоператора перед предприятием составляет 126 млн рублей за неоплату стоимости аренды технологического автотранспорта, а также платы за захоронение ТКО на мусорном полигоне.
ООО "Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО Центральной зоны Якутии, в которую входят Якутск, городской округ Жатай, Горный, Намский и Хангаласский районы.
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