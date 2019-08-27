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27.08.19 12:58

Онищенко: подъем радиации в Северодвинске не повлиял на здоровье населения

© РИА Новости. Александр Натрускин
27 августа. Interfax-Russia.ru - Влияния на здоровье населения подъем радиации в Северодвинске не оказал, считает бывший главный санитарный врач России, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Было повышение, короткоживущие радиоактивные элементы, это никакого значения не имеет для населения за пределами испытательного полигона", - сказал Онищенко "Интерфаксу" во вторник.

Он добавил, что и "для жизни тех, кто был на полигоне, повышение было неопасным".

"Все сообщения, что предлагали людям покинуть места проживания, были связаны не с подъемом радиации, а с подъемом изделия, которое там утонуло. Это была просто техника безопасности, которая должна быть исполнена в случае аварийного поднятия", - подчеркнул Онищенко.

"Что касается выброса во время самого пожара, то для здоровья населения, как с точки зрения интенсивности, так и с точки зрения времени, никакого значения для людей, живущих за пределами полигона, он не имел", - отметил Онищенко.

Комментируя сообщения о том, что врачей, лечивших привезенных с полигона людей, не предупредили о возможном заражении радиацией, Онищенко сказал: "Всех врачей обследовали, ничего там не нашли".

Накануне Росгидромет сообщил, что после аварии на полигоне в Архангельской области в пробах воздуха были выявлены короткоживущие техногенные радионуклиды бария, стронция, лантана, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы. В настоящее время радиационная обстановка в регионе уже стабилизировалась.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета.

13 августа жителям Нёноксы рекомендовали покинуть село, но потом мероприятия по линии военных, из-за которых были распространены данные рекомендации, отменили.

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