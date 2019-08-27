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27.08.19 13:03

"Гринпис" беспокоится за 75 белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
27 августа. Interfax-Russia.ru - В "Гринпис России" приветствуют выпуск на волю всех косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморском крае, но напоминают, что освобождения ждут еще более 70 белух, причем времени на операцию остается мало - впереди осенние штормы.

"Это прекрасно, что все косатки на свободе, сердце радуется! Остаются две проблемы. Первая - перевозка за 1800 километров из "китовой тюрьмы" 75 белух. ВНИРО (Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, координирует выпуск животных - ИФ) обещает вывезти их за оставшиеся до осенних штормов полтора, в лучшем случае два месяца. Мы надеемся, что это получится, но пока не очень понимаем как", - сказал во вторник эксперт "Гринпис" Оганес Таргулян, которого цитируют в пресс-службе организации.

В связи с этим "Гринпис" просит ВНИРО озвучить планы по выпуску оставшихся особей.

Ранее во вторник ВНИРО сообщило, что две последние косатки из центра передержки в бухте Средняя были выпущены на свободу в Охотском море.

Косаток - самку Харю и самца Фореста - выпустили по отработанной схеме через клеть - это считается наименее стрессовым способом для животных. Катамаран с клетью отошел на полкилометра в море и открыл клеть. Животные покружили возде берега и вместе ушли в северную часть залива, за поведением следят ученые ВНИРО.

Кроме того, специалисты выпустили шесть белух - их выпускали поочередно непосредственно возле берега с помощью крана, который опускал носилки с животными в воду возле берега на глубину 1,5 м. Белухи, отмечают во ВНИРО, сразу ныряли под воду, так что визуально отследить их перемещение было невозможно. Тем не менее, двум крупным особям установили спутниковые метки, которые будут фиксировать их расположение в открытом море.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

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