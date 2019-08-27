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27.08.19 13:05

Башкирия создает спецфонд для решения проблемы долгостроев

© РИА Новости. Евгений Биятов
27 августа. Interfax-Russia.ru - Врио Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике специального госфонда для защиты прав региональных дольщиков многоквартирных домов, строительство которых начали обанкротившиеся застройщики.

"Считаю необходимым создание некоммерческой организации -фонд республики Башкортостан по регулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами перед участниками долевого строительства", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства во вторник.

Он отметил, что учреждение такого фонда является "институциональным решением", после завершения процедуры создания организации "будем пичкать фонд государственными средствами".

"У нас - очень сложное наследство - самое большое количество дольщиков в Приволжском федеральном округе, довольно большое количество и в федеральном масштабе. Я вновь подтверждаю, что все обязательства перед дольщиками мы (власти региона - ИФ) выполним", - подчеркнул врио главы Башкирии.

В республиканском Госстрое агентству "Интерфакс-Поволжье" пояснили, что речь идет о реализации совместно с фондом "ДОМ.РФ" программы по завершению строительства проблемных домов.

Законопроект о новом механизме завершения строительства проблемных объектов в июне 2019 года подписал президент России Владимир Путин. В настоящее время "ДОМ.РФ" создает реестр проблемных объектов, параллельно с этим идет подготовка к регистрации региональных фондов помощи пострадавшим дольщикам.

Реализация программы позволит привлечь федеральные средства на завершение строительства проблемных объектов. Предварительный объем средств создаваемого фонда оценивается 9 млрд рублей, наполнение фонда денежными средствами будет осуществляться на условиях софинансирования из федерального бюджета.

"Ожидается, что организационные моменты по созданию некоммерческой структуры будут завершены в течение ближайших двух недель, к ноябрю текущего года будет подготовлен окончательный перечень проблемных объектов, подлежащих достройке", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось о планах руководства Башкирии сохранить в 2019 году объем введенного в эксплуатацию жилья на уровне 2018 года - 2,1 млн кв. м. Предполагается, что к 2024 году объем ввода жилья вырастет в 1,5 раза к показателю 2017 года - до 3,7 млн кв. м.

По итогам первого полугодия, объем ввода жилья в эксплуатацию в республике увеличился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,4 тыс. квартир общей площадью 986,8 тыс. кв. метров.

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