Вместо накопительной пенсии хотят ввести индивидуальный пенсионный капитал

27.08.19 13:12

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 августа. Interfax-Russia.ru - Минфин и ЦБ РФ через неделю представят для публичного обсуждения концепцию новой пенсионной накопительной системы, она не будет носить название "индивидуального пенсионного капитала" (ИПК), сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым, первый зампред Банка России - ЦБ РФ), наверно, через неделю объявим", - сказал он, отметив, что речь идет о публичном обсуждении новой пенсионной системы.

"Это будет другая. Это не будет называться ИПК", - заявил он.

"Законопроект вывешиваем через неделю. Он будет на основе законопроекта об ИПК. Основная история, что будет отказ от любых средств принуждения к вступлению", - пояснил Моисеев.

Он также добавил, что в этом законопроекте будут представлены предложения и по поводу изменения концепции переходов граждан между негосударственными пенсионным фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР).

Дискуссия об изменении переходов граждан между НПФами и ПФР идет давно. Согласно действующему законодательству, в случае досрочного перехода - то есть, раньше, чем один раз в пять лет - гражданин теряет инвестиционный доход, наколенный с момента прошлого перехода.

В 2016 году, после очередной "заморозки" пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году, Минфин и ЦБ начали разработку новой накопительной системы - индивидуального пенсионного капитала. Предполагалось, что она не будет зависеть от бюджета, граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды. Первоначально считалось, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% до 6% от зарплаты - на 1 процентный пункт в год. Старая накопительная система будет демонтирована и полностью перейдет в программу ИПК.

Все эти годы велась разработка законопроекта об ИПК. Его планировалось представить в 2018 году, но из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста публичное обсуждение новой концепции неоднократно переносилось.