Минтруд предлагает оплачивать пенсионерам Крайнего Севера часть проезда до места отдыха за рубежом

27.08.19 13:23

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в закон о госгарантиях для жителей районов Крайнего Севера, которые дадут право пенсионерам этих территорий на компенсацию расходов на дорогу до места отпуска и обратно даже в том случае, если отдыхать пенсионер планирует за рубежом.

"Настоящим законопроектом предлагается закрепить в статье 34 закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 право пенсионеров на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории РФ к месту отдыха на территории РФ или за ее пределами и обратно один раз в два года", - говорится в пояснительной заметке к законопроекту, опубликованному для общественного обсуждения на портале для публикации проектов нормативных актов.

В Минтруде разъясняют, что сейчас эта статья позволяет Пенсионному фонду компенсировать расходы на дорогу только в том случае, если место отдыха находится в России. Но большинство пенсионеров Крайнего Севера, выезжающие на отдых за рубеж, добиваются права на компенсацию через суд. Причем суды в 99% случаев встают на сторону гражданина, обязывая ПФР заплатить за дорогу по территории России.

Минтруд предлагает закрепить сложившуюся "устойчивую судебную практику" в законе.

Всего в России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 289,1 тыс. пенсионеров Крайнего Севера и приравненных местностей. 4,7% из них в прошлом году (13,5 тыс. человек) обратились в ПФР за заявлениями о компенсации проезда к месту отдыха, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.

Средний размер компенсации на дорогу в прошлом году составил 13,2 тыс. рублей, и с учетом индекса потребительских цен сумму дополнительных расходов по новому закону в Минтруде оценивают в 186,3 тыс. рублей в год.