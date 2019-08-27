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27.08.19 13:27

Ростовский "Донаэродорстрой" приступил к строительству обхода Волгограда

© РИА Новости. Виталий Тимкив
27 августа. Interfax-Russia.ru - АО "Донаэродорстрой" (Ростов-на-Дону) приступило к строительству первого этапа обхода Волгограда протяженностью 12 км.

Во вторник ход работ на объекте осмотрели помощник президента РФ Игорь Левитин, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, глава Росавтодора Андрей Костюк, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, начальник ФКУ "Упрдор Волгоград- Москва" Юрий Сорокин, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"В настоящее время начаты подготовительные работы: на участке будущей автодороги снимают растительный слой, идет обследование местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, работают геодезисты", - сказал журналистам Сорокин.

По его словам, самым сложным объектом первого этапа строительства обхода Волгограда станет мост через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК).

"Надвижку пролетных строений мы сможем выполнить лишь в межнавигационный период, а это значит, что в максимально сжатые сроки нам нужно провести подготовительные работы", - отметил Сорокин.

Он подчеркнул, что исходя из высокой социальной значимости объекта, сегодня прорабатывается вопрос о досрочном пуске движения по двум полосам нового сооружения, чтобы в процессе работ первого этапа снизить нагрузку на существующий в городской черте мост через ВДСК.

В то же время Левитин подчеркнул, что строительство обхода Волгограда является одним из самых крупных на ближайшие пять лет. "Я не говорю только по деньгам, я говорю о том масштабе, который он дает. Мы все с вами видим: три федеральные дороги сходятся в городе, в городе жить невозможно в таких условиях", - сказал помощник президента РФ.

Бочаров, в свою очередь, подчеркнул, что объездная дорога позволит развиваться Волгоградской области на десятилетия вперед.

"Для Волгоградской области и Волгограда это по-настоящему проект 21 века. Реализация проекта даст не только возможность перенаправить транспортные потоки, но и возможность развития территории в целом: малого и среднего бизнеса, оказания поддержки и помощи нашим предприятиям в логистике", - подчеркнул губернатор.

"Мы понимаем, что путь будет непростой, много различных проблемных вопросов будет возникать в ходе строительства, но уровень взаимодействия области с министерством транспорта, Росавтодором позволяет мне сказать, что все планы, которые мы наметили, будут выполнены", - добавил он.

Ранее сообщалось, что АО "Донаэродорстрой" стало победителем конкурса ФКУ "Упрдор Москва- Волгоград" по выбору подрядчика для первого этапа строительства обхода Волгограда. Сумма контракта - 18 млрд 830 млн рублей. Работы должны быть завершены в 2024 году. Протяженность первого этапа составит 12 км.

Речь идет об участке от автомобильной дороги Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск до примыкания к федеральной трассе Р-22 "Каспий" (по направлению на Астрахань). На этом отрезке обхода Волгограда запланированы три путепровода, новый мост через Волго-Донской судоходный канал, три транспортные развязки, а также несколько площадок для отдыха водителей. Проект также предусматривает монтаж системы освещения общей протяжностью 26,5 км.

В настоящее время начато проектирование следующего этапа объездной дороги 25,7 км. Проектирование второго этапа предполагается завершить в мае 2020 года, третьего - в октябре 2020 года.

Строительство обхода Волгограда - проект, внесенный правительством РФ в схему территориального планирования в 2018 году. Новая объездная дорога протяженностью 71,4 км позволит снизить нагрузку на городскую дорожную сеть, в частности, на вторую Продольную магистраль, по которой в настоящее время движется основной поток транзитного транспорта. Объездная трасса будет иметь четыре полосы для движения и электроосвещение на всем протяжении. Помимо этого проект предусматривает строительство семи новых транспортных развязок, 25 мостов и путепроводов, в том числе, через Волго-Донской канал. Реализацию проекта будет осуществлять подведомственное Росавтодору ФКУ "Упрдор Москва- Волгоград".

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 40 млрд рублей. Новая дорога пройдет через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу Р-228 Сызрань- Саратов- Волгоград в районе поселка Ерзовка.

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