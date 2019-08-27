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27.08.19 13:42
МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС
Это была мировая премьера самолета.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер, создаваемый предприятиями ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (разработчик и оператор проекта - корпорация "Иркут"). На данный момент три опытных образца МС-21 проходят летные испытания, начало серийного производства ожидается в 2021 году.
На МАКС-2019 представлены все три опытные машины: одна принимает участие в летной программе, две других расположены в статической части. Один из МС-21 на "статике" оборудован пассажирским салоном, посетители авиасалоне могут в него зайти.
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